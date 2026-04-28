Bilecik'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil çekiciye çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi İnegöl-Bozüyük kara yolu Bozüyük istikameti Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NAT 518 plakalı otomobilin sürücüsü Dilara Ç., bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde bulunan çekiciye çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Erdem E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.