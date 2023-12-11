İznik-Adapazarı yolunda otomobilin iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Alaattin Gür (54) idaresindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil, sürücünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle bir tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu tırın yolda sürüklediği otomobil, sürükleyen tır ile seyir halindeki başka bir tır arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Alaattin Gür’ün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkışan diğer yaralı sürücü ise otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.