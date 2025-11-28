Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı otomobilin döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş 23 kilo 820 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yürütülen risk analiz çalışmalarında Kapıkule Gümrük sahasına giriş yapan yabancı plakalı bir otomobili takibe aldı. X-Ray taramasında yoğunluk tespit edilen araçta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak detaylı arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde, aracın döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş halde 23 kilo 820 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.