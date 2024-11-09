Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Aktaş sokak üzerinde seyir halinde olan Aysel S. (30) yönetimindeki 16 ARB 138 plakalı otomobil ile Bülbül sokak üzerinde seyir halinde olan Fahridin S. (55) yönetimindeki 16 BFE 555 plakalı kamyon iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Elif Ö. (2), İnci K. (8) ile Ege Ö. (1) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.