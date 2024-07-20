Bilecik’te otomobil ile tır çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hasan K. idaresindeki 34 FPK 734 plakalı otomobil Demirköy köyünden Bilecik-Eskişehir kara yoluna çıkarken Recep A. idaresindeki 34 FPE 139 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Çetin I. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.