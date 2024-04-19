Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Düğüncülü köyü çıkışında A.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tren yolu üst geçit köprüsü ayağına çaptı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
Yaralı sürücü A.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahale sonrası Babaeski Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha