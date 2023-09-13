Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Göl Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken kavşaktan geçmek isteyen bir kadın motosiklet sürücüsüne çarptı.

Kaza, saat 12.30 sularında Bursa istikametinden Orhangazi istikametine seyir halinde olan Remzi S. (58) tarafından kullanılan 48 RE 885 plakalı hafif ticari aracın, Göl Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada, aynı kavşaktan Göl istikametine doğru seyir halinde olan Leyla Ulutaş (32) tarafından kullanılan 16 34 BKS 345 plakalı motosiklete çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Leyla Ulutaş yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Leyla Ulutaş, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araç sürücüsü Remzi S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.