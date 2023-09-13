Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda 6 Eylül'de gerçekleşen olayda, yüksek kira zammı talebini reddeden polis memuru T.Y. ile ev sahibi olan güvenlik korucusu Mehmet Metin Tekin arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, bir tartışma sonucunda şiddetle sonuçlandı. Mehmet Metin Tekin'in akrabalarının da katıldığı tartışma, kavgaya dönüştü. Bu süreçte polis memuru T.Y.'nin silahı gasp edildi. Olay yerine gelen komşusu C.Ö. ve diğer çevre sakinlerinin yardımıyla T.Y. saldırıdan kurtuldu ve polise şikayette bulundu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan bu olayın ardından, Mehmet Metin Tekin ve aynı grupta bulunan M.T., Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ve Tahsin Tekin gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, M.T. adli kontrolle serbest bırakıldı, ancak Mehmet Metin Tekin ve diğer beş şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Polis memuru T.Y., ifadesinde olayın öncesinde yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Kendisine yönelik tehdit mesajları aldığını ve ayrıca ev sahibi Mehmet Metin Tekin'in kardeşleri tarafından da fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kaldığını belirtti. Olay günü yaşananları anlatan T.Y., grup tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca dövüldüğünü, silahının gasp edildiğini ve kafasına silahın doğrultulduğunu söyledi.

Şüphelilerin avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundular. Nizamettin Tekin'in avukatı, T.Y.'nin daha önce polis nüfuzunu kötüye kullanarak tehdit ettiğini ve silah gösterdiğini iddia etti. Mehmet Metin Tekin'in avukatı ise müvekkilinin olaya dahil olmadığını ve polise saldırmadığını vurguladı.

Olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi talep edildi.