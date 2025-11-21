Otomobil almayı planlayanları üzecek bir gelişme yaşandı. AB ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal edilecek binek araçlara yönelik ek vergi kararı yarın yürürlüğe giriyor. Bu çerçevede mevcut yüzde 10’luk ek vergiye ek olarak, en az yüzde 25 oranında ya da araç başına en az 6 bin dolar ilave vergi uygulanacak.

Bu doğrultuda yarından itibaren bazı araçların fiyatları 500 bin liraya kadar artacak. Yeni düzenlemeyle mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak şu oranlar uygulanacak:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar),

+ yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), Plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar),

+ yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), Tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

Bu ek tutarlar, özellikle yüksek matrahlı araçların nihai satış fiyatlarında ciddi bir artışa yol açıyor.

MARKALAR ARAYIŞ İÇİNDE

Ek vergi yükünü azaltmayı amaçlayan bazı distribütörlerin, araç tedarikini Avrupa’dan veya vergi oranlarının daha düşük olduğu ülkelerden sağlayarak fiyatları daha makul seviyede tutmayı hedeflediği ifade ediliyor. Öte yandan bazı markaların ise rekabetten geri kalmamak adına vergi farkının bir kısmını kendi kâr marjından karşılamayı düşündüğü belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre, ek vergiden en çok etkilenen otomobil firmalarının başında Japon markalar yer alıyor. İşte zamlanacak otomobil modelleri;

HONDA

Civic

Jazz

CR-V

HR-V

Toyota

TOYOTA COROLLA

Yerel üretim Corolla ve CH-R dışındaki ithal modeller zamlanacak:

Corolla Cross

RAV4

Land Cruiser Prado

NİSSAN

X-Trail modelleri yeni vergi kapsamında fiyat artışı yaşayacak.

SUBARU

Forester

Crosstrek

LEXUS

Lexus’ta satışta olan tüm modeller ek vergiye tabi olacak:

LBX

NX

RX

LM

FİYAT ARTIŞI 540 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.