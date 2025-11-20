Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, aylık geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelere düzenli maaş bağlanmasını hedefleyen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı ile Aile Bakanlığı süreci yürütüyor. Belirlenen gelir eşiğinin altında kalan ailelere “vatandaşlık maaşı” ödemesi yapılacak. Sisteminin 2026’da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Önce pilot illerde uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile Bakanlığı’nın proje üzerindeki çalışmalarını önümüzdeki aylarda tamamlaması bekleniyor. Sistemin gelecek yıldan itibaren hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre uygulama önce pilot illerde başlatılacak, ardından tüm Türkiye’ye yayılacak. Hangi illerin pilot olarak seçileceği yakında netleşecek. Ancak önceliğin milli geliri en düşük olan bölgelere, deprem illerine ve büyük şehirlerde yoksulluğun en yoğun görüldüğü yerlere verilmesi planlanıyor.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumlu şekilde yürütülecek Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında, hanelere “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı” sağlanacak. Öncelikle yıllık bir gelir eşiği belirlenecek. Bu eşik, yoksulluk sınırı ya da asgari ücret benzeri bir tutar olacak.

Fark maaş olarak ödenecek

Belirlenen gelir eşiğinin altında kalan ailelere, mevcut kazançları ile asgari geçim tutarı arasındaki fark kadar aylık destek verilecek. Örneğin eşik 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin lira ödeme yapacak. Ailenin hiç geliri yoksa, bir işe yerleşene kadar belirlenen tutar üzerinden maaş bağlanacak.

Bu uygulamayla, özellikle gelirden en az pay alan kesimin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve gelir dağılımında daha adil bir yapının sağlanması hedefleniyor.

Uygulamanın hayata geçirileceği Orta Vadeli Plan (OVP) de yer almıştı. OVP'de "Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı pilot bir projeyle başlatılacaktır" denilmişti.

Sistem nasıl işleyecek?

* Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.

* Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.

* Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.

* Uygulama önce pilot illerde başlayacak.

* Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.