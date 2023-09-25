Kuşadası, Aydın ilçesinde dün akşam yaşanan feci bir kaza sonucunda, sürücü Hikmet Beldek, aracının kontrolünü yitirerek demir bariyerlere çarptı. Kazada araç 4 metre yükseklikten alt yola düşerken, sürücü koltuğundan fırladı ve beline demir bariyer saplandı.

Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hikmet Beldek'in ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ancak durumu daha da kötüleşmemesi için demir çubuğun kesilerek çıkarılması gerekiyordu. İtfaiye ekipleri, demir bariyer parçasını keserek sürücüyü araçtan kurtardı.

Hikmet Beldek, ambulansa alınarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan Beldek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise halen devam ediyor.