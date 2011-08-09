Dün saat 13.00 sıral



Dün saat 13.00 sıralarında eski Perşembe Pazarı kavşağında meydana gelen kazada, özel otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyollu caddesi üzerinde Belediye meydanı istikametinden Alanyurt istikametine gitmekte olan 39 yaşındaki Halim Karadeniz’in yönetimindeki 34 ZJ 0517 plakalı özel otomobil, Murat Bey caddesinden gelip, Altay caddesine geçmekte olan bisiklet sürücüsü 24 yaşındaki Lokman Kağızmanlı'ya, eski Perşembe Pazarı kavşağında çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Lokman Kağızmanlı'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı. 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bisiklet sürücüsü Lokman Kağızmanlı, burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.