Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl den Bozüyük istikametine seyir olan sürücü Selim V.(59) yönetimindeki 11 ABG 091 plakalı otomobil, önünde seyir halinde sürücü Turhan T. Yönetimindeki 34 EBB 788 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 11 ABG 091 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Nuran Ç.(67) yaralandılar. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.