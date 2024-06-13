İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her sene hazırladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşlarının bulunduğu listede üçüncü sırada yer alan Ford Otomotiv Sanayi (FROTO), 4 fabrikasında üretimin durdurulacağını duyurdu.

Şirket tarafından üretimi durdurma kararına yönelik Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada yıllık izin ve tesislerde gerçekleştirilecek periyodik bakımlar çerçevesinde üretime ara verileceği açıklandı. Ayrıca açıklamada yıllık üretim adedi tahminlerinde bir değişim beklenmediği de belirtildi.

Ford Otosan'ın yaptığı açıklamaya göre 28 Temmuz-12 Ağustos'ta Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarında, 28 Temmuz-15 Ağustos'ta Eskişehir Fabrikalarında, 2 Ağustos - 20 Ağustos'ta ise Craiova Fabrikası'nda üretim durdurulucak.