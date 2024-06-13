Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından, şehir merkezdesindeki kurban satış yerinde denetimler yapıldı.

Kurumda göreli ekipler, kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla, Bakanlık tarafından “Tarım Cebimde” isimli mobil uygulamadan küpe numarası girilerek, hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilir olduğu vatandaşlara anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tarım Cebimde Uygulaması ile hayvanların kulak küpesi, pasaport, nakil belgesi ve il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporu kontrol ediliyor” ifadelerine yer verildi.