Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı temmuzda yüzde 33,2 artışla 2,7 milyar dolarlık ihracat geliri sağladı. Sektörün Ocak-Temmuz dönemi ihracatı da yüzde 16 artışla 20,1 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olurken, otomotiv endüstri ise bu ayda Türkiye ihracatından yaklaşık 4 kat fazla büyüyerek yüzde 33,2’lik artışla 2,7 milyar doları aşkın ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Ocak-Temmuz dönemi otomotiv endüstrisi ihracatı da yüzde 16’lık artış kaydederek, 20,1 milyar dolara ulaştı.

Hedeflerinin 34 milyar dolar olduğunu belirten OİB yetkilisi, “Gerek temmuz ayında gerek yılın 7 aylık döneminde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla sektör bazındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Otobüs minibüs midibüs, binek otomobiller ve çekiciler ihracatında önemli artışlar olurken, ülke bazında Fransa’ya üç haneli, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkelere çift haneli büyümeler elde ettik. Bu yıl hedefimiz 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmak olacak” sözlerini kullandı.

Temmuz ayına ilişkin verileri değerlendiren OİB yetkilisi, “Türkiye ihracatında 2006-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca kesintisiz ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv sektörü olarak, gerek temmuz ayında gerek yılın 7 aylık döneminde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla sektör bazındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Sektörümüz temmuz ayında Türkiye ihracatından yüzde 15,5’lik pay alırken, Ocak-Temmuz döneminde aldığımız pay yüzde 16 oldu. Temmuz ayında en dikkat çekici artışlar otobüs minibüs midibüs, binek otomobiller ve çekiciler ihracatında olurken, ülke bazında Almanya’ya yüzde 29, Fransa’ya yüzde 127, İtalya’ya yüzde 49, Polonya’ya yüzde 90, İspanya’ya yüzde 96’lık ihracat artışları sağladık” dedi.



Sektör, hedefine emin adımlarla yürüyor

Tedarik endüstrisi ihracatının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 11 artarak 8 milyar 242 milyon dolar olduğu bilgisini veren yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Endüstrinin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 41,1’e ulaştı. Bu dönemde binek otomobiller ihracatı yüzde 23, otobüs minibüs midibüs ihracatı yüzde 67, çekiciler ihracatı yüzde 62 arttı. Ocak-Temmuz döneminde Almanya’ya yüzde 12, Fransa’ya yüzde 51, İtalya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 36, Polonya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 28, Belçika’ya yüzde 28, Rusya Federasyonu’na yüzde 79 ihracat artışı elde ettik. Bu yıl hedefimiz 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmak olacak. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalması ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.”



Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar doları aştı

Temmuzda tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 71 milyon dolar bulurken, endüstri otomotiv ihracatında en büyük ürün grubu olmaya devam etti. Binek otomobiller ihracatı yüzde 59 artışla 851 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı geçen yılın temmuz ayıyla aynı ihracatı yakalayarak 394 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 153 artarak 207 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68 artarak 170 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 25 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 3, Rusya Federasyonu’na yüzde 40, İtalya’ya yüzde 24 ve Birleşik Krallık’a yüzde 33 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 190, Polonya’ya yüzde 183, İspanya’ya yüzde 208, İtalya’ya yüzde 69 ihracat artışı olurken, Birleşik Krallık’a yüzde 26 ihracat düşüşü görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 36 ihracat düşüşü yaşanırken, Slovenya’ya yüzde 78, Fransa’ya yüzde 121, Belçika’ya yüzde 83, İtalya’ya yüzde 7 ihracat artışı gerçekleşti. Çekiciler ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Almanya ve Fransa’ya, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa ve İtalya’ya ihracat artışları dikkat çekti.



Almanya zirveyi geri aldı

Temmuz ayında ülkeler bazında en fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, bu ülke haziranda Fransa’ya devrettiği liderlik koltuğunu geri aldı. Almanya’ya temmuz ayı ihracatı yüzde 29 artışla 379,8 milyon dolar oldu. Almanya’yı yüzde 127’lik rekor artışla 337,8 milyon dolarlık ihracat yapılan Fransa takip etti. Üçüncü en büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat da 256 milyon dolar oldu.

Temmuz ayında önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 49, Polonya’ya yüzde 90, İspanya’ya yüzde 96, Belçika’ya yüzde 72, Slovenya’ya yüzde 46, Romanya’ya ise yüzde 26 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Devletler'e yüzde 33 ihracat düşüşü gerçekleşti.



AB ülkelerine yüzde 10 artış

Temmuzda Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 69 pay ve 1 milyar 879 milyon dolarlık ihracat ile ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 56’lık artış kaydedildi. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 13 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelik ihracat da yüzde 30 arttı.