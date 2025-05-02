60 bin Türk, otomotiv sektöründeki bu süreçten etkilenecek.

İki büyük otomobil üreticisinin küçülme kararı almasının ardından, Almanya’da otomotiv fabrikalarında çalışan yaklaşık 60 bin Türk işçinin durumu belirsizliğe sürüklendi.

Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde ekonomik durgunluğu resmen kabul etti. Rusya-Ukrayna savaşı, küresel tedarik zinciri sorunları ve içerideki siyasi istikrarsızlık gibi nedenlerle zor bir dönemden geçen Almanya, son bir yıldır üretim ve satışta ciddi gerilemeler yaşıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) yayımladığı verilere göre, otomotiv sektöründeki satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 oranında düştü. 2023’te yaklaşık 4,1 milyon araç üreten Almanya'da, 2024’ün ilk altı ayında otomobil satışları yüzde 4,7 gerileyerek 269 milyar euroya düştü. Uzmanlar, yüksek enerji maliyetleri, Çinli üreticilerin rekabeti ve ABD’nin uyguladığı yüzde 25’lik gümrük tarifelerinin sektörü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bu çerçevede, 2025 yılına kadar otomotiv sektöründe yaklaşık 200 milyar euroluk ekonomik kayıp yaşanabileceği öngörülüyor.

Otomotiv sektöründeki istihdam da düşüşte. 2024 itibarıyla sektörde çalışan sayısı, bir önceki yıla göre 19 bin kişi azalarak 761 bine geriledi. Almanya’daki otomotiv iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan Türk işçilerin büyük kısmı özellikle Audi’nin üretim merkezlerinin bulunduğu Ingolstadt ve Neckarsulm kentlerinde çalışıyor.

Haber Global’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, yaşanabilecek derin bir ekonomik krizin en çok Türk işçileri etkileyeceğine dikkat çekti. Köni, “Otomotiv ve sanayi alanlarında çalışan gurbetçi Türkler işten çıkarma riskiyle karşı karşıya. Almanya ekonomisinin kötüleşmesi, Türkiye ile olan ekonomik ilişkiler üzerinde de tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Volkswagen’in bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldığı, Audi’nin ise 7 bin 500 kişilik bir iş gücünü azaltmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu durum, sektörde çalışan Türk işçiler açısından ciddi bir belirsizlik anlamına geliyor.

Destatis’in 2023 verilerine göre Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı sayısı 1 milyon 347 bin olarak kayda geçti. Bunların 816 bini erkek, 732 bini ise kadınlardan oluşuyor. Aynı kurumun 2 Mayıs 2024’te yayımladığı güncel verilere göre ise Almanya’da Türk kökenli toplam nüfus 1 milyon 548 bin 95 kişiye ulaştı. Bu nüfusun yaklaşık 372 bini Almanya doğumlu iken, kalan 1 milyon 175 bini Türkiye doğumlu.