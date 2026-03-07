Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında farklı bir sisteme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı ve yerine aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli ceza sistemi getirildi.

HIZ KURALLARI İKİ KATEGORİYE AYRILDI!

Yeni düzenlemeyle hız kuralları, "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını:

6-10 km/saat aşanlara: 2 bin TL

11-15 km/saat aşanlara: 4 bin TL

16-20 km/saat aşanlara: 6 bin TL

21-25 km/saat aşanlara: 8 bin TL

26-35 km/saat aşanlara: 12 bin TL

36-45 km/saat aşanlara: 15 bin TL

46-55 km/saat aşanlara: 20 bin TL

56-65 km/saat aşanlara: 25 bin TL

66 km/saat ve üzeri aşanlara: 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını:

11-15 km/saat aşanlara: 2 bin TL

16-20 km/saat aşanlara: 4 bin TL

21-25 km/saat aşanlara: 6 bin TL

26-30 km/saat aşanlara: 8 bin TL

31-40 km/saat aşanlara: 12 bin TL

41-50 km/saat aşanlara: 15 bin TL

51-60 km/saat aşanlara: 20 bin TL

61-70 km/saat aşanlara: 25 bin TL

71 km/saat ve üzeri aşanlara: 30 bin TL idari para cezası verilecek.

HIZ İHLALİ BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ BELİRLENDİ!

Düzenlemeye göre, yerleşim yeri içinde hız sınırı:

50 km/saat olan yollarda 56 km/saat,

70 km/saat olan yollarda 76 km/saat,

82 km/saat olan yollarda 88 km/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak kabul edilecek.

Yerleşim yeri dışında ise:

90 km/saat olan yollarda 101 km/saat,

110 km/saat olan yollarda 121 km/saat,

130 km/saat olan yollarda 141 km/saat hız ihlali başlangıcı sayılacak.

EHLİYETE EL KOYMA CEZALARI DA UYGULANACAK

Yeni sistemde bazı hız ihlallerinde sürücü belgelerine el konulması da öngörülüyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını:

46-55 km/saat aşanların ehliyetine 30 gün,

56-65 km/saat aşanların ehliyetine 60 gün,

66 km/saatten fazla aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak.

Yerleşim yeri dışında ise:

51-60 km/saat aşanların ehliyetine 30 gün,

61-70 km/saat aşanların ehliyetine 60 gün,

71 km/saatten fazla aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak.

EHLİYET İADESİ İÇİN YENİ ŞARTLAR

Alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 5’inci kez ehliyetine el konulan sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçirilmeden ehliyetlerini geri alamayacak.

RADAR TESPİT CİHAZLARINA AĞIR CEZA

Düzenlemeye göre hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit eden cihazların yerini belirleyen veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.

Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin TL, araçlarında bulunduranlara ise 185 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu cihazlara el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Söz konusu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.