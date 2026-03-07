Bakan Uraloğlu, yalnızca bir ayda hava yolunu tercih eden yolcu sayısının Türkiye’deki 45 şehrin toplam nüfusunu geride bıraktığını belirterek, bu durumun sivil havacılıkta kaydedilen güçlü büyümeyi ortaya koyduğunu ifade etti.

2026 yılının ilk çeyreğine girerken havayolu ulaşımında önemli bir kapasiteye ulaşıldığını vurgulayan Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Türkiye’nin havacılık alanındaki hedeflerine de değinerek, modern yatırımlarla havacılık ekosistemini güçlendirmeye devam edeceklerini ve Türkiye’yi küresel hava trafiğinin en güçlü merkezlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.