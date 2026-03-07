Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre kentte ulaştırma ve altyapı projeleri kapsamında 55,7 kilometre bölünmüş yol inşa edilirken, iletişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla bin 626 kilometre fiber ağ kuruldu.

Açıklamada ayrıca kentte ulaşımı kolaylaştıran önemli karayolu projelerinin de hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda Musabeyli Ayrımı–Kilis Devlet Yolu ile Gaziantep–Kilis Yolunun bölgenin ulaşımına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımlarla Kilis’in ulaşım ve iletişim altyapısının güçlendirildiğini belirterek, çalışmaların devam edeceğini vurguladı.