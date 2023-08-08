İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan operasyonlarda sınırdışı edilen göçmen verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonları değerlendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detaylı rakamları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 60 günde yasa dışı göçü örgütleyenlere yönelik 2 bin 548 eylem gerçekleştirildiğini söyledi. Operasyonlarda yakalanan 35 bin 867 kaçak göçmenden 17 bin 258'inin sınır dışı edildiğini söyleyen Yerlikaya, kalan kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

60 Günde 1385 Organizatör

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde düzensiz göçmenlere karşı yapılan operasyonlar hakkında detaylıca bilgi verdi.

Düzensiz göç ile ilgili operasyonların süreceğini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklayan Yerlikaya “Son 60 günde: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2.548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların, 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor” şeklinde belirtti.