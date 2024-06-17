Temmuz ayının başında benzine ve motorine yeni bir ÖTV zammı gelecek. Hükümetin geçen yıl aldığı karara göre, akaryakıt ürünlerine her 6 ayda bir otomatik olarak ÖTV zammı uygulanıyor.

Özellikle kur dalgalanmaları ve artan vergi oranları, son yıllarda akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. 16 Temmuz 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, akaryakıttaki maktu ÖTV oranları litre başına 5 TL artırılmış ve bu tutarların her 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında yeniden düzenlenmesine karar verilmişti.

Sözcü'nün haberine göre, 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde ÜFE %17,87 oranında arttı. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı ÜFE verileri ile birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranları da netleşecek.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama %3,35 artış gösterdi. Eğer Haziran ayında da benzer bir artış gerçekleşirse, 6 aylık ÜFE artışı %21,82'ye ulaşacak. Bu durumda, maktu ÖTV benzinde 2,06 TL, motorinde ise 1,93 TL artış gösterecek.

Bu artışlara geçtiğimiz yıl %20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde, benzindeki toplam vergi artışı 2,47 TL, motorindeki ise 2,32 TL olacak.

Şu anda maktu ÖTV tutarları benzinde litre başına 9,45 TL, motorinde ise 8,86 TL olarak uygulanıyor.