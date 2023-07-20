Birbiri ardına zam gelen ürünlerden sonra akaryakıta yapılan ÖTV zammı ülke genelinde tartışmalara sebep oldu. Peki bu zamlardan sonra vatandaş aracının deposunu doldurabiliyor mu?Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR / Herkes Duysun /

İSTANBUL (İGFA) - Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz belli olmadan temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne zam gelmişti. Un, şeker, et, kıyma, tavuk, ekmek derken akaryakıt fiyatlarına da gelen zamlar vatandaşın iyice belini büktü.

Sokakta, Herkes Duysun mikrofonuna konuşan vatandaşlar, yapılan akaryakıt zammından ciddi derecede rahatsız olduklarını fakat akaryakıt satın almak zorunda olduklarını ifade ederken, bazıları ise “Özel araçlarınızdan inin, toplu taşıma kullanın” dedi.

https://youtu.be/yonnmDb4NZM