Düzenlenen törende din adamları Trump’ın etrafında toplanarak kendisine dokunup toplu dua gerçekleştirdi.

Trump’ın İletişim Danışmanı Margo Martin’in X hesabından paylaştığı görüntülerde, Trump’ın Oval Ofis’teki çalışma masasının arkasında oturduğu ve çevresinde dua eden bir grubun bulunduğu görüldü. Evangelist din adamlarının Trump’a dokunarak dua ettiği anlar dikkat çekti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ise duada şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Onun üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Askerlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız üzerine korumanızı diliyorum. Başkanımıza ulusumuzu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeniz için dua ediyoruz."