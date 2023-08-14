Yaşanan olayda, bir kuyumcudan yaklaşık 1 milyon liralık altın çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Silahlı ve maskeli 5 şüpheli, olay günü saat 05.00 sıralarında kuyumcunun bulunduğu bölgeye bir otomobille geldi. Kepengi kırarak içeri giren şüpheliler, tezgahlarda bulunan değerli altınları çuvallara doldurarak kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bu olayda, şüphelilerden birinin otomobilden inip dans ederek kuyumcunun girişine yaklaştığı görülüyor. Şüpheliler, kepenği kırarak içeri girdikten sonra, hızla hareket ederek tezgahtaki altınları çuvallara yerleştiriyor. Ardından hızla olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Başakşehir ilçesinde yaşanan olayın ardından polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki şüphelilerin yüzlerini gizlemelerine rağmen, olay yerine geliş şekilleri ve kaçış anları dikkat çekiyor. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.