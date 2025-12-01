

“CHP ARTIK SADECE MUHALEFET DEĞİL, GELECEĞE TAŞIYACAK GÜÇ”

Şahin, kurultayın partiye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen örgütlerin coşkusunun yurttaşlarla buluşturulacağını ifade etti. CHP’nin yenilenen kadroları ve güncellenmiş programıyla artık yalnızca bir muhalefet partisi değil, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir güç olduğunu vurguladı.



Genel Başkan Özgür Özel’in delegelerden aldığı güçlü desteğin, yalnızca bir güven tazelemesi değil; önümüzdeki dönemde daha cesur ve kararlı bir siyasal mücadele için açık bir ilan olduğunu belirtti.

PARTİ MECLİSİ'NDE BURSA FARKI

Bursa’dan Parti Meclisi’nde görev alacak isimlere başarılar dileyen Şahin, Bursa’mızdan Parti Meclisi’ne seçilen Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Canan Taşer ve Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen Yasemin Reçber’in yanı sıra, sorumluluk üstlenen tüm yol arkadaşlarımızı içtenlikle kutladığını söyledi.



İNEGÖL VURGUSU

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: İnegöl’ün sokaklarında, fabrikalarında, tarlalarında ve üniversitelerinde yurttaşlarla buluşacaklarını, halkın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları görmezden gelmeyeceklerini söyledi. Adalet mücadelesini büyüteceklerini vurgulayan Şahin, CHP’nin halkın içinden doğmuş bir parti olduğunu hatırlatarak, “Gençlerimizin enerjisi ve kadınlarımızın direnciyle iktidarı kuracağız. Türkiye hak ettiği demokrasi, adalet ve refah düzenine kavuşacak. Biz hazırız; Türkiye hazır.” dedi.