SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya'nın en değerli doğal mirası ve şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde, kuraklığın etkisiyle su seviyesinin çekildiği kıyılarda temizlik çalışmalarına başladı.

Havza sağlığı ve göl ekosisteminin korunması için başlatılan proje ile vatandaşlar tarafından bırakılan atık maddeler toplandı. Gölün geleceğini ve su sağlığını koruyacak temizlik çalışmaları etaplar halinde ilerleyecek.

50 DÖNÜMDEN 2 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Sosyal hareketliliğin yoğun olduğu Arifiye Gölbaşı mevkiinde başlatılan ilk etap çalışmalarında, 50 dönümlük alanda biriken atıklar temizlendi. 25 kişilik ekibin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda göl havzasından 2 ton atık toplandı. Toplanan atıklar arasında plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal hurdaların yanı sıra araba lastikleri ve koltuk gibi göl havzasında büyük tahribat yaratacak atıklar da yer aldı.

Başlatılan temizlik projesiyle ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, göl çevresinde piknik için yakılan ateşlerden kalan kül ve közlerin ekosisteme ciddi zarar verdiği vurgulanarak, ekiplerin temizlik sırasında gölün çekilen kısımlarında büyük miktarda mangal kömürü ve küle rastlandığı kaydedildi. Bu tür sorumsuzluklar, gölün doğal yaşamını doğrudan tehdit ettiği belirtilirken, "Göl havzasında yakılan ateş ve atılan her çöp, gölde yaşayan onlarca canlının hayatını tehlikeye atmaktadır.” denildi.

Açıklamada ayrıca ilk etap çalışmaların tamamlandığını, havza genelinde çalışmalarımız titizlikle devam edeceği kaydedildi.