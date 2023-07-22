Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanarak toplu sözleşmeden doğan geriye dönük ara farkların ödenmesini talep etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu'da Diyarbakır yolu üzerindeki Mardin İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, toplu sözleşmeden doğan geriye dönük kişi başı 70 bin TL olan ara farkların ödenmesi için basın açıklaması yaptı.

Eylemde açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Şehmus Tedik, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık-İş olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi'nin üzerinden 46 gün geçtiğini söyledi.

Emeğimizi hiçe sayıp, ekmeğimize ortak oldunuz.

Öz Sağlık-İş Sendikası Mardin İl Başkan Yardımcısı İrfan Baykal yaptığı açıklamada "Alnımızın teri vicdanlarınızda kurudu. Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini istiyoruz. Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası ÖZ SAĞLIK-İŞ olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi'nin üzerinden 46 gün geçti.

"DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?"

Sağlık işçisi işini aksatmadan akşamı eder, bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın canına mal olur.

Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik,

İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık.

Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık.Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe Meclis'ten daha çıkmadı dediniz bekledik. Daha ne kadar bekleyeceğiz? şeklinde açıklamada bulundu.