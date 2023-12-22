Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Özbekistan da yer alan Gülistan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich’i ağırladı. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir Üniversitesine gelen Gülistan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich bu çerçevede ilk önce Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’u makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Gülistan Devlet Üniversitesinin işbirliği alanları ve geleceğe dönük ortak konular ele alındı. Gülistan Rektör yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich buradaki ziyaretlerinin ardından Balıkesir körfez bölgesine geçerek Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesini ziyaret etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban tarafından karşılanan Mamirovich’e Fakülte binası, BUBYO Uygulama Oteli, Uygulama Mutfağı ve akademik birimler gezdirildi. Daha sonra Dekanlık Makamında Dekan İlban ile görüşen Mamirovic ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade etti. Olumlu bir ortamda gerçekleşen görüşmede Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde eğitimine devam eden yabancı uyruklu Türk öğrenciler, uluslararasılaşma yönünde atılabilecek adımlar, işbirliği protokolleri ile ortak projeler konuları ele alındı. Gülistan Rektör yardımcısı her türlü ortak çalışmaya destek sunduklarını bu yüzden Balıkesir Üniversitesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde geleceğe dönük gerçekleştirilecek bütün çalışmalara kendilerinin de katkı sunmaya ve ortak olmaya hazır olduklarını ifade etti. Dekan İlban ise ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını, fakülte olarak bu anlamda Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülecek projelere katkı sunacaklarını ve ortak olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Rektör Yardımcısı Fakültede derse girerek sunum da geçekleştirdi. Ziyaret sırasında Özbekistan Gülistan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich, Türkiye’de Mali Sistem ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dersine de misafir olarak katıldı. Derste dünya ekonomisine dair güncel değerlendirmelerde bulunuldu. Amerikan Merkez Bankasının faiz kararının dünya ekonomileri ve finansal piyasalara olan etkisi değerlendirildi. FED’in faiz artış döngüsünün sonuna gelmiş olmasının tahvil ve hisse senedi piyasalarına yaptığı etkiler değerlendirildi. FED ve TCMB’nin güncel para politikası uygulamalarının karşılaştırmalı analizi yapıldı. Rektör yardımcısının Özbekistan ekonomisine ilişkin yaptığı sunum öğrenciler tarafında dikkatle izlendi. Ders soru cevap kısmı ile sonlandırıldı. Gülistan Rektör Yardımcısı Mamirovich Fakülteden memnun ayrıldı.Fakülteye yaptığı ziyaretten bir hayli memnun kalan Rektör Yardımcısı Mamirovich, kendisine yakın ilgilerinden dolayı Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ve ekibine teşekkür etti. İşbirliğinin sürekli devam edeceğini söyleyerek fakülteden ayrıldı.