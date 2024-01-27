Özbekistan’ın tarihi şehri Semarkant’ta bulunan Semerkant Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde, Türkiye’den giden doktorların öncülüğünde ülke tarihinde ilk defa Parkinsonlu bir hastaya beyin pili ameliyatı başarıyla uygulandı.

63 yaşında olan Özbek Parkinson hastası Gulnora Mirzaeva’nın yaklaşık 6 yıldır ellerinde titreme, vücudunda katılık ve hareketler yavaşlama şikâyetleri bulunuyordu. Hastanın bu şikâyetleri, ilaçlarla kontrol altına alınamaz durumdaydı. Özbekistan’daki Semerkant Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümü hekimlerinin talebinin ardından İstanbul’daki Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk ve ekibi, hastanın tedavisi için Özbekistan’a davet edildi. Ekip Semerkant’a geldi. Hastanın değerlendirilmesinin ardından, hastaya ülke tarihinde ilk defa beyin pili ameliyatı başarıyla uygulandı.

“Özbek hastaların yüksek teknolojik tedavilere ulaşması bizim için mutluluk”

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Sait Öztürk, şunları söyledi: “63 yaşındaki Özbek hastamızın ilk kontrollerinin ardından hastanın beyin pili ameliyatı için uygun olduğunu gördük. Ardından tüm ekibimizle beraber Özbekistan’ın tarihi kenti Semerkant’a geldik. Ev hanımı olan hastamızın uzun yıllardır kollarında ve bacaklarında titreme, hareketlerde sertlik ve katılık vardı. İlk etapta ilaçlarla kısmen rahatlasa da, sonraki dönemde şikâyetleri ilaçlarla kontrol altına alınamamıştı. Özbek meslektaşlarımızla beraber hastamızı değerlendirip ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Beyin pili ameliyatı, Parkinson hastalığının ilerleyen yıllarında hastaların hayat kalitesini oldukça etkin şekilde arttıran bir ameliyattır. Ortalama 3 saat süren ameliyatın ardından hastamız sorunsuz bir şekilde normal hayatına döndü. Ekip olarak hastamızın iyileşmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yabancı bir ülke tarihindeki ilk olan bir ameliyatı gerçekleştiriyor olmak tabi ki bizim için ülkemiz adına çok gurur verici bir olay. Bir yerli araç üretip ihraç etmek nasıl bir gurur kaynağı oluyorsa, biz hekimlerin de ülkemizin adını tıp alanında dünyanın farklı ülkelerinde duyurmamız, ülkemize olan güveni daha da perçinlememiz, çok büyük onur ve gurur kaynağı oluyor.”

“Hastanın beynindeki pil kablosuz teknolojiyle şarj oluyor”

Hastanın ameliyattan 1 hafta sonra pilinin çalıştırıldığını ve pil çalışır çalışmaz Parkinson hastalığından kaynaklanan titremelerinin son bulduğunu belirten Doç. Dr. Öztürk, “Hastamız ameliyattan sonra servise alındı, bir gün sonra yürümeye ve yemek yemeye başladı. Herhangi bir sakatlık ya da hayat kalitesini kısıtlayan bir ameliyat değildi. Hasta gayet mutlu bir şekilde ameliyatını tamamladı. Hastaya çok yüksek teknolojik bir pil taktık, pil ömür boyu vücudunda kalacak. Pil kablosuz teknoloji ile şart ediliyor, ömrü ise yaklaşık 18 yıl” dedi.

“Oradaki ekibin bu konuda bir deneyimi yoktu”

Yurt dışında yapılan operasyonda deneyimi olmayan bir ekiple birlikte beyin pili ameliyatına girmenin zorluklarından da bahseden Doç. Dr. Öztürk, “Oradaki hekimin bu operasyon konusunda herhangi bir deneyimi yoktu, ilk defa bu ameliyatı izledi. Ameliyata benimle birlikte eşlik etti. Baştan sona ameliyatı ben yaptım, ameliyat esnasında da hem hekime hem de o klinikte çalışan diğer hekimlere eğitim verdim. Yurt dışında bir hastaya beyin pili ameliyatı yapmak Türkiye’ye kıyasla elbette ki zor, çünkü o coğrafyada ilk defa yapılıyor. Oradaki hekimlerin ve hemşirelerin bu konuda hiçbir deneyimleri yoktu. Bu bizim için elbette zor ama keyifli bir vaka oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den giden kapsamlı ekibin Özbekistan’da tarihi başarısı

İki ülke arasında tarihi süreç boyunca çok sayıda paylaşımların olduğunu vurgulayan MLP Care Uluslararası Tanıtım ve İş Geliştirme Direktörü Melis İndirkaş ise şunları belirtti: “Özbek hastamızın kendi ülkesinde tedavisi için tarafımıza ilk başvurusunun ardından konusunda uluslararası deneyime sahip olan hekimimiz Doç. Dr. Sait Öztürk ile iletişime geçtik. Öncelikle hastamız teknolojinin yardımıyla uzaktan değerlendirildi ve ameliyata ön uygunluk verildi. Ardından ameliyat için gerekli organizasyonu ve resmi izinleri de Uluslararası Hasta Merkezi Sorumlumuz Alina Ay vasıtasıyla tamamladık. Bu ameliyatın yapılabilmesi için gerekli olan teçhizat organize edildi ve ekibimizle Semarkant’a ulaştık. Oldukça başarılı bir operasyonun ardından mutlulukla ülkemize döndük. Türk doktorların yurt dışında bu tip ameliyatları başarıyla yapmaları, sağlık turizmi açısından çok ciddi ve anlamlı bir katkı sağlıyor. Sağlık turizmi öncelikli olmak üzere, ülkemizin cerrahi ve birçok tıbbi tedavilerde uluslararası standartlarda hizmet veren bir pozisyona gelmiş olması gerçekten gurur verici. MLP Care olarak, Özbekistan’ın da içinde yer aldığı Kafkasya’daki Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Avrupa ve Afrika ülkelerinde, Rusya’da ve MENA bölgesinde çok sayıda nitelikli uluslararası standartlarda operasyona imza atan bir sağlık grubuyuz. Sait hocamızın ameliyatı sadece bir başlangıç, her ay Özbekistan ve komşu ülkelerinde en az 3-4 beyin pili ameliyatımız olacak. Tedavisi en zor branşlardan olan kemik iliği transplantasyonu, beyin cerrahisi ve mikro cerrahi gibi alanlarda ülke hekimlerinin başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Son olarak Budapeşte ve Bakü’de hizmete aldığımız iki hastanemizin de katkılarıyla, sadece Körfez ülkelerinden değil, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de çok sayıda hasta alıyoruz.”