Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz, projelerini eleştiren İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan'a videolu cevap verdi. Kaygusuz videosunda şu ifadeleri kullandı: "Yerin altına şimdiye kadar yaklaşık 60 km sondaj yapmış, 250 derecenin üstünde su çıkarmış, santral kurmuş, elektrik üretmiş birisiyim. Jeotermalin sıcak suyuyla yapacağınız kurutma tesislerinde kurutup, paketleyip yurt dışına da ihraç edebileceğiniz bir ürününüz olacak. Bu konuda deneyimin var mı Mehmet Bey? Var, Salihli 10.000 tane konutu şu anda ısıtıyoruz."

Muhabir: Fahrettin Eniş