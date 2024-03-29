Yazılı açıklama yapan İYİ Parti Belediye Başkan adayı Sevda Özcan şu ifadelere yer verdi;

Sayın Alper Taban, size yöneltilen kolay ve cevap verebileceğiniz soruların üzerine hemen atlayıp yanıtlandırdığınızı görüyoruz. Fakat bizim ve hemşehrilerimizin haftalardır sorduğu “kaçak villaların ve tarımsal alana fabrika kuranların” ismilerini inatla vermiyor, adaylıktan çektirmiyorsunuz.

Hemşehrilerimizin sorularını duymazdan geliyorsunuz ve bu iki belediye meclis üyesi adayını kanatlarınızın altına almış koruyorsunuz. Biz biliyoruz ki “sükut ikrardandır” yani söylediklerimizi kabul edip verecek cevabınız olmadığından susuyorsunuz. Çünkü siz böyle yolsuzluk ve usulsüzlüklere kol kanat geren adaletsiz ve basiretsiz bir belediye başkanısınız! Tüm hemşehrilerime çağrımdır; çarşıda, pazarda, sokakta Alper beyi gördüğünüz her yerde bu iki meclis üyesi adayının kim olduğunu, neden yanında taşıdığını ve niye koruduğunu sorunuz.