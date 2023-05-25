Çanakkale’de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bölgeye değer katacağını belirten AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Ezine Gıda İhtisas OSB’de 52 fabrikanın bacası tütecek. Bölgedeki tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin mahsullerinin, ürünlerinin işlendiği bir yer haline gelecektir" dedi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği Ezine Gıda İhtisas OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Çanakkale’de, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 125 milyon TL’lik yatırımla planlanan ve bin 360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB’de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Ezine Gıda İhtisas OSB’de 1 firma faaliyete başlarken, yıl sonuna kadar yaklaşık 15 firmanın daha faaliyete geçmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise toplam 52 firma faaliyette geçecek.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Hükümetleri döneminde hayata geçirilen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımını değerlendirdi. Ezine Gıda İhtisas OSB’nin içerisinde 52 fabrika bacasının tüteceği çok güzel bir proje olduğunu ifade eden Naim Makas, "Çanakkale’miz 1915 Çanakkale Köprüsü’yle, tüneliyle birçok yatırıma ev sahipliği yapan kıymetli bir şehir haline geldi. Ezine Gıda İhtisas OSB’de 52 tane fabrikanın bacası tütecek. Bölgedeki tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin mahsullerinin, ürünlerinin işlendiği bir yer haline gelecektir. Ezine ilçemizin nüfusu yaklaşık 30 bin civarındadır. Ezine Gıda İhtisas OSB bittiğinde 10 bine yakın işçi orada çalışacaktır. Bu Ezine nüfusunun 3’te 1’i yapar. Ezine, Ayvacık, Bayramiç gibi 3 ilçemizin tam merkezindedir. Ezine Gıda İhtisas OSB’mizde, 1915 Çanakkale Köprümüzün açılması, tüm vatandaşlarımızın tarıma, ticarete olan ilgisiyle beraber Ezine Gıda İhtisas OSB’de yer alacak fabrikalarında hızla imalatları yapılmaya başlamıştır. Yine Çanakkale’nin her yerinde olduğu gibi Ezine’nin tarım, turizm, ticaretine katkı sağlayacak bu kıymetli yatırım içinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.