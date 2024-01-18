Balıkesir’in Edremit ilçesinde Güzel Parti’den Edremit Belediye Başkanı adaylığını açıklayan Aydın Zımba, başkanlık adaylığından çekilmesi için ölümle tehdit edildiğini öne sürüp savcılığa başvurdu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli partilerden belediye başkan aday ve aday adayları seçim çalışmalarına devam ederken bu yarışa giren Güzel Parti’nin Edremit Belediye Başkan Adayı Aydın Zımba ise adaylıktan geri çekilmesi için ölümle tehdit edildi.

Yaşanan süreci değerlendiren Zımba “Genel başkanımız aday olmamı istedi. Bir şeyleri başarıp Roman camiasını ön plana çıkarmak için aday oldum.

Aday açıklaması sonrasında tehditler almaya başladım. Hemen akabinde, birileri sosyal medyadan tehdit etmeye başladı. Buna aldırış etmedik, savcılığa verdik.” dedi.

Sosyal medya tehditlerinin ardından telefon ile ölümle tehdit edildiğini ifade eden Güzel Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Aydın Zımba “Ancak 2 gün önce yeniden, 2 şahıs tarafından, 2 telefon numarası tarafından telegramdan ölüm mesajları, mekan yakma mesajları, ev yakma mesajları bizleri çileden çıkardı. Ama ben tehditlere rağmen bu seçim yarışından ayrılmayacağım. En önemlisi bizi daha çok hırslandırdı. Tek başıma da olsa bu adaylık sürecine gireceğim. O arkadaşlar bizi daha çok cesaretlendirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca dava açtık zaten dün. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk gerekli mercilere kendileri artık kendilerini açıklasın.” dedi.