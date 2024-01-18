Başkentte Balıkesirlileri temsil eden tek resmi sivil toplum kuruluşu olarak bilinen Ankara Balıkesirliler Derneği üyeleri, her yıl Ocak ayı içerisinde düzenledikleri geleneksel kahvaltı ile bir kez daha bir araya geldi.

Ankara’da, Jandarma Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı buluşmada; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın yanı sıra çok sayıda dernek üyesi hazır bulundu.

Balıkesir’in meşhur höşmerimlerinin de takdim edildiği kahvaltıya Ankara’da ki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler de konuk olarak katıldı.

2024 yılının ilk etkinliğinde konuşan Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz, Pençe-Kilit harekâtında şehit olan Mehmetçiklere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yeni yıl kahvaltılarıyla, başkentteki hemşeriler arası dayanış ve kaynaşmayı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Camgöz, “Ankara’da Balıkesirlilerin adını duyuran tek dernek olarak, bu yıl da 30 öğrenciye burs vermeyi sürdürüyoruz. Bunun dışında da Balıkesir’imizi, Ankara’da en iyi şekilde temsil eden çalışmalara imzamızı atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarımı artarak devam edecektir” ifadelerini kullanarak, katılımcılara teşekkür etti.

Sarı ve Akın memnun

CHP’li Serkan Sarı ve Ahmet Akın da, Balıkesir’in başkentteki adeta gözü kulağı olan derneğin kendileri için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve Başkentteki hemşerileriyle birlikte sık sık bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.