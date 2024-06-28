Çayırova Belediyesi, özel bireylerin sosyalleşmesi amacıyla projelendirilen Duyu Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor.

İlçedeki özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, engelleri ortadan kaldıracak parkı da ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Mart ayında hizmete açılan Engelliler Merkezi’nin hemen arkasında inşa edilen Duyu Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. İlçedeki özel bireylerin ve ailelerin vakit geçirebileceği, sosyalleşmelerine imkan sağlayacak Duyu Bahçesi tamamlandıktan sonra, ilçede büyük ihtiyaca yanıt verecek. Engelliler Merkezi’nin arkasındaki alana inşa edilecek Duyu Bahçesi, özel bireylerin sosyalleşme merkezi olacak. Engelliler Merkezi’nin arkasına inşa edilen Duyu Bahçesi’yle birlikte, engelsiz yürekler için büyük kompleks alan oluşturulmuş olacak. Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında özel bireylerin sosyalleşmesi amacıyla oluşturulacak Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği, sahne, oyun, dinlenme, yürüyüş alanları ve otopark ile akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Parkın kısa süre sonra çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete sunulacağı belirtildi.