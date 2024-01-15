Bursa’nın İznik ilçesinde 52 gün önce vefat eden Zeliha Yılmaz’ın Poli ismindeki köpeği mezarından ayrılmıyor.

3 aylıkken aldıkları ve Poli ismini verdikleri Alman kurdu cinsi köpeğe 3,5 yıl boyunca evladı gibi bakan 81 yaşındaki Zeliha Yılmaz; 52 gün önce vefat etti. Sahibini kaybeden Poli, her gün evlerinden 500 metre uzaklıktaki Zeliha Yılmaz’ın yattığı mezarlığa giderek, kabri başından ayrılmıyor.

Babaannesinin mezarını ziyaret eden torun Ziya Yılmaz, “Babaannemin mezarına geldiğimde, Poli’yi mezarı başında yatarken gördüm. Kendim de bu duruma şaşırdım. Ben arabama binmeme rağmen, köpeğimiz Poli peşime takılarak gelmedi ve mezarı başında kaldı” diye konuştu.