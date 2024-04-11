Kocaeli’nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akbulak’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde meydana gelen kaza Akbulak’ın ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.