Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç tezgahlarda yerini aldı. Hafif tatlı olması nedeniyle oruç ibadetini yerine getirenlerin sıkça tercih ettiği güllaç tatlısının ustaları yoğun mesaisine başladı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının geleneksel tatlısı güllaç tezgahlarda yerini aldı. Hafif bir tatlı olması sebebiyle oruç ibadetini yerine getirenlerin iftarda vazgeçilmez lezzeti güllaç Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilen güllaç, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında kilogramı 200 liradan tezgahlarda yerini alan güllaç bu yıl ise 300 liralık fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor.

“Püf nokta sütün yeterli seviyede kaynaması”

Ramazanın geleneksel lezzeti güllacı evde yapmak isteyenler için püf noktalarına değinen Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, “Güllaç hafif ve sütlü bir tatlı olduğu için Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor. Hamur tatlılar iftardan sonra ağır geliyor ama güllaç öyle değil, dolayısıyla Ramazan ayının vazgeçilmezi. Süt şekerle kaynatılıyor. Burada püf nokta sütün yeterli seviyede kaynaması. Süt ne kadar kaynar olursa güllaç yufkası da o kadar yumuşuyor. Güllaç yufkasını süte bandırıp tepsiye döşüyoruz. Dileyenler fındık veya ceviz de ekliyor. Süs olarak da nar ve Antep fıstığı tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 200 lira civarındaydı. Bu yıl ise fiyatını 300 lira olarak belirledik. Geçtiğimiz yıla göre fiyatı daha uygun çünkü maliyetleri daha fazla arttı” ifadelerini kullandı.