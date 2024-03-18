CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Gazipaşa’da düzenlenen Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında daha önce defalarca dile getirdiği "Baba evine dönün" çağrısını yineledi ve CHP'yi bu bağlamda "baba evi" olarak nitelendirdi. Özel, "Baba evine gelmek, sıkıntılı zamanlarda sığınılan bir yerdir. CHP, bu anlamda herkesi kucaklar; geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin yanında yer alır. CHP, Atatürk'ün kurduğu partidir ve bizim için bir baba evi niteliğindedir. Bu evde herkese yer vardır çünkü sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür" şeklinde konuştu.

Özel, ayrıca Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesajlarını iletti. Zaferin anlamına vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Ayrıca, yerel seçim gündemi üzerine değerlendirmelerde bulunarak, Gazipaşa'nın 18 Mart'a özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Antalya'nın AKP iktidarı tarafından ihmal edildiğini iddia eden Özel, bu konuda sert eleştirilerde bulundu. AK Parti'nin Antalya'ya yeterli yatırımı yapmadığını savundu ve bu durumu Antalya'nın haklarının gasp edilmesi olarak değerlendirdi. Ayrıca, turizm gelirlerine rağmen Antalya'nın yatırım alanında yeterince destek görmediğini dile getirdi.

Emeklilerin durumuyla ilgili de konuşan Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Emeklilerin aldığı maaşların enflasyon karşısında eridiğini ve hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını ifade etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilişkilerine de değinen Özel, Ankara'da siyasi ittifak kuramadıklarını ancak emekliler konusunda bir ittifak oluşturduklarını belirtti. Özel, "Meral Hanım'la Ankara’da siyasi ittifak kuramadık ancak emekli ittifakında buluştuk" dedi.