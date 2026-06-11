Kaynarca ilçesinde bulunan Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Özel Eğitim Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, zımpara, vernik ve boyama işlemlerinin tamamınını kendileri gerçekleştirerek ürünler ortaya çıkarıyor. Hem zanaat öğrenen hem de bu ürünleri satarak maddi gelir sağlayan engelli öğrencilerin ürettiği abajurlar, ahşap oymalar ve dekoratif kutular görenlerin beğenisini topluyor.

'Fırsat verildiğinde engelsiz yeteneklerin neler çıkartabileceğinin bir kanıtı'

Atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Mobilya Öğretmeni Sıla Nur Karabulut, '12 öğrencimiz var. Bu sınıfta 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar özel eğitim öğrencilerimiz bulunuyor. Atölyemizde ahşap ürünlerimiz var. Öğrencilerimiz kendileri ahşap, MDF ve suntadan ürünler çıkartıyorlar. Zımpara, vernik ve boyama işlerini öğrencilerimiz el emeği şeklinde kendileri yapıyor. Burası sadece bir üretim alanı değil, fırsatı verildiğinde engelsiz yeteneklerin neler çıkartabileceğinin bir kanıtı oluyor. Burada öğrencilerimiz büyük bir titizlik, sabır ve emekle birbirlerine destek olarak ortak bir çalışma ile ürünler çıkartıyorlar. Ürünlerin satışını yaptıklarında bizler de çok mutlu oluyoruz' dedi.

'Mezun olduktan sonra istihdam sıkıntıları oluyor'

Özel eğitim öğrencilerinin el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olduğunu fakat mezuniyet sonrasında istihdam sorunuyla karşılaştıklarını belirten Okul Müdürü Ersin Yılmaz ise, 'Burada el becerilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Özel eğitimde en büyük sıkıntımız ana sınıfından itibaren 13 yıl boyunca çocukları okutuyoruz, 4 yıl boyunca burada meslek öğretiyoruz. Mezun olduktan sonra istihdam sıkıntıları oluyor. Buradan bütün esnafımıza, belediye başkanımıza sesleniyoruz. Bu çocukların istihdamda yer almalarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz' diye konuştu.