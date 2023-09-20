Bilecik’te Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde ’Şed Kuşanma’ töreni gerçekleştirildi. Ahi heyeti ustalığa geçmek için yaptığı işi getiren bir kalfanın eşyasını kabul edip ustalık vererek ’Şet’ kuşatırken, beğenilmeyen bir kalfanın ceza olarak da pabuçları dama attırdı. Bu şekilde günümüzde kullanılan ’Pabucu dama atılmak’ teriminin o günlerden bugünlere geldiği de anlatıldı.

36. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde düzenlenen programa Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arslan, Bilecik Belediye Başkan Yardımcılara Ahmet Gürses, Hüseyin Yıldız, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Ticaret İl Müdürümüz Şinasi Balta, sivil toplum kuruluşu temsilcilere ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapan Bilecik Ticaret İl Müdürümüz Şinasi Balta, "Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça kardeşim veya Türkçe cömert, eli açık, anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak 18’inci yüzyıldan sonra bir esnaf sanatkâr birliği haline dönünmüş olsa bile, 13’üncü yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye başlayan Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük bir rol oynayan dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir. Başka bir açıdan bakıldığı zaman ahiliğin ortaya çıkmasında İslam dininin temel referans kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Peygamber sünneti onlara dayalı olarak hazırlanan fütüvvet namelerinin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Şüphesiz ki Anadolu ahiliğinin kurucusu Ahi Evran’dır” ifadelerine yer verdi.

Ceza olarak pabucu dama atıldı

Protokol konuşmaları sonrası devam eden programda ahi heyetine ustalığa geçmek için müracaat eden kişilerin yaptığı eşyalar getirildi. İlk olarak usta olmak isteyen kişinin yapıp pabuçlar heyet tarafından beğenilmedi. Ahi Baba hileli malzeme kullanıldığı gerekçesi ile şahsa ustalık vermezken, ceza olarak da pabuçları dama attırdı. Ardından terzi ustasının yaptığı malzemeler beğenilerek kendisine ustalık verildi. Şahsa temsili ’Şet Kuşatma’ töreni gerçekleştirilirken esnaf olmaya aday yamak ve kalfaların usta ilişkisi işlendi. İşini ehli ile yapmayan yamak ve kalfaların pabuçları dama atılırken günümüzde kullanılan ’Pabucu dama atılmak’ teriminin o günlerden bugünlere geldiği de anlatıldı.

Tören, İl Kutlama Komitesi tarafından, Bilecik’in Ahisi seçilen esnaflara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.