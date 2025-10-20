Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişiklikler, sigortalıların haklarını güçlendirirken sigorta şirketlerine ek sorumluluklar getiriyor.

Seyahat ve hastalık sigortaları kapsam dışı bırakıldı

Yönetmelikle birlikte, özel sağlık sigortası tanımından seyahat sağlık sigortaları ile hastalık sigortaları çıkarıldı. Bundan böyle özel sağlık sigortası yalnızca bireysel ve grup sağlık poliçelerini kapsayacak.

Bekleme süresi yalnızca ilk poliçede geçerli olacak

Yeni düzenlemeye göre, sigorta şirketleri bekleme süresi uygulamasını sadece ilk poliçe dönemiyle sınırlı tutabilecek. Sigortalı aynı plan üzerinden poliçesini yenilediğinde bekleme süresi yeniden uygulanamayacak. Ayrıca, sigortalı başka bir sigorta şirketine geçerse ve önceki poliçesinde bekleme süresini tamamlamışsa, yeni şirket tarafından aynı bekleme süresi tekrar uygulanamayacak.

Yenileme garantisine ilişkin şartlar netleştirildi

Yönetmelikte, ömür boyu yenileme garantisine dair önemli hükümler yer aldı. Buna göre sigorta şirketleri, 60 yaşın altındaki sigortalılara belirli koşullar sağlandığında ömür boyu yenileme garantisi vermek zorunda olacak. Bu garantinin geçerli olabilmesi için sigortalının aynı plan kapsamında aralıksız üç yıl sigortalı kalması ve bu süre içinde ödenen tazminat tutarlarının toplam primlerin yüzde 80’ini aşmaması gerekiyor. Belirtilen koşulları yerine getiren sigortalılara garanti verilmesi reddedilemeyecek. Ayrıca, yenileme garantisi bulunan poliçelerde teminatların kapsamı daraltılamayacak, katılım payları artırılamayacak ve ek prim talebinde bulunulamayacak.

Şirket değişiminde hak kaybı yaşanmayacak

Yönetmeliğe eklenen yeni düzenlemeye göre, özel sağlık sigortası sahipleri belirli koşulları karşıladıkları takdirde farklı bir sigorta şirketine geçseler bile ömür boyu yenileme garantisinden yararlanmaya devam edebilecek. Bu geçiş sürecinde gerekli bilgi aktarımı yalnızca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM) aracılığıyla yapılacak. Sigorta şirketleri doğrudan sigortalılardan bilgi talep edemeyecek; yalnızca SBGM üzerinden sağlanan, yetkilendirilmiş verileri kullanabilecek.

Grup poliçelerinde katılım sertifikası zorunlu hale getirildi

Yeni yönetmelik uyarınca, grup sağlık sigortalarına dahil olan tüm sigortalılar için katılım sertifikası düzenlenmesi artık mecburi olacak. Bu belgede, sigortalının sahip olduğu haklar, teminat kapsamı ve varsa yenileme garantisine dair bilgiler açık şekilde yer alacak. Grup poliçesinden ayrılıp bireysel sigortaya geçen kişiler ise mevcut yenileme garantisi haklarını kaybetmeden sigortalarına devam edebilecek.

Kişisel veriler on yıl boyunca korunacak

Düzenleme, sigortalılara ait kişisel verilerin saklanma süresini de netleştirdi. Buna göre, sigorta şirketleri sigortalılık sona erdikten sonra sağlık verilerini ve poliçe kayıtlarını bireysel düzeyde on yıl süreyle saklamak zorunda olacak. Sürenin dolmasının ardından bu veriler imha edilecek, silinecek ya da anonim hale getirilecek. Tüm süreçler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun biçimde yürütülecek.

Mevcut sözleşmelerde kazanılmış haklar geçerli olacak

Yönetmelik 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce yapılmış sözleşmeler, mevcut şartlarıyla devam edecek; yenileme garantileri ve tarifeler sözleşme süresi bitene kadar aynı şekilde uygulanacak. Ancak 1 Ocak 2026’dan itibaren düzenlenecek yeni poliçelerde, bekleme süresi ve yenileme garantisine ilişkin yeni hükümler geçerli olacak.

Sigorta şirketlerine ek sorumluluklar getirildi

Değişikliklerle birlikte sigorta şirketlerinin yükümlülükleri genişletildi. Artık şirketler, poliçe sahiplerine kampanyalar, indirimler ve poliçe koşullarıyla ilgili bilgileri açık ve anlaşılır biçimde sunmak zorunda olacak. Ayrıca sigortalılara ilişkin veriler yalnızca yasal yollarla ve belirlenmiş veri kanalları aracılığıyla toplanabilecek.