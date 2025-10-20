İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de ikinci dalga operasyonda düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştu. Gözaltına alınan 26 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.