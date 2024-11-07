Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'teşbihte hata olmaz' diyerek, İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu ile ilgili soruya benzetmeyle yanıt verdi. Özel, "Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz, şaşırırsınız. Bukelamanun renk değiştirmesine kim niye şaşırsın?" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül darbe döneminde katledilen yayıncı İlhan Erdost'u anma programı sonrasında Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yöneltiler soruya, "Soylu, siyasi bukelamundur" yanıtını verdi.

Gazetecilerin kendisine, "Süleyman Soylu daha önce İçişleri Bakanı olduğu dönemde CHP’ye yönelik 'CHP'ye oy verirseniz Apo’yu salıverecekler, serbest bırakacaklar' demişti. Hafta sonu yaptığı bir röportajda Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin 'Bahçeli’nin ortaya koyduğu son çıkış, Türkiye’nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır, samimidir, önümüzdeki yarım asrın ne olacağına yönelik bir anlayışın bütün dünyaya ve Türkiye’ye sorusudur’ dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?'" sorusuna şu yanıtı verdi:

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1854466990695727470

''Süleyman Soylu tam da budur" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan’a neler diyordu. Yanına çağırdı, koşarak gitti. Erdoğan’ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terk edildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu, demokrasiyi ayaklar altına alan süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi. Seçimlerde de meydan meydan gezip... ‘Ankara’yı Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını DHKP-C militanları dağıtacak’ diyordu. İstanbul’u Ekrem İmamoğlu kazanırsa İSPARK’ı PKK’ya verecekler’ diyordu. En son seçimde de 'eğer CHP iktidar olursa, Apo’yu salma planları var' diyordu. ‘Bunun sözünü verdiler’ diyordu. Bugün kimin ne söz verdiğini görüyoruz. Sayın Bahçeli’nin ifadelerini bu sefer de Süleyman Soylu söylüyor. Soylu, siyasi bukalemundur. Bunda şaşıracak bir şey yok. Teşbihte hata olmaz. Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz, şaşırırsınız. Bukalemunun renk değiştirmesine kim niye şaşırsın?" yanıtını verdi.

MİT BAŞKANI'NDAN BİLGİLENDİRME BEKLİYOR

Özel ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili MİT'in araştırma yaptığı yönündeki duyumları olduğunu öne sürerek, "MİT'in içerisine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip beni partimi ve tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum" dedi.