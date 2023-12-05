CHP'deki kurultay sonrasında yeni Genel Başkan Özgür Özel, yerel seçimlerde ittifak yapmak için İYİ Parti'nin kapısını çalmıştı. Daha önce 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti'de gözler Genel Başkan Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Geçtiğimiz perşembe günü Özel ve Akşener toplantı sonrasında kameralar karşısına geçmiş ve Akşener karar için pazartesi günü işaret etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İYİ PARTİ'NİN KARARINA YANIT

İYİ Parti, dün aldığı kararla seçimlerde ittifak yapmama kararını yineledi. Bu karar sonrasında Özgür Özel'in ne diyeceği merak ediliyordu. Özel partisinin grup toplantısında ilk kez konuşarak "Bütün örgütümüzden ve seçilmişlerden isteğimiz şudur; Eski dosttan düşman olmaz" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

Hafta sonu hep birlikte Manavgat'taydık. Bundan sonraki yerel yönetim stratejimizi ve geleceğimizi konuştuk.

AK PARTİ'YE ÇAĞRI: 'BÜTÜN MEMUR VE İŞÇİYE YARDIM YAPALIM'

Ülkeyi yıllardır yöneten, doğru düzgün yasalar yapmak yerine torba yasalar yapan iktidar, bir torba kanunla daha gündemi meşgul etti. Torba kanuna karşıyız. Torba kanunda öyle bir madde var ki bütün itirazlara rağmen BDDK'yı Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şimdi 30 bin TL, yılbaşında 42 bin TL olacak ödenek koydular. Sorun doğru ama adres ile kapsam yanlış. AK Parti'ye çağrım o maddeyi geri çekin, büyükşehirlerde ekonomik sorun yaşayan bütün memur ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız.

"BÜTÜN EMEKLİLERE ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ ŞİKAYET EDİYORUM"

Emeklilerin 5 bin lirayı her ay almasını biz söyledik. AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere Erdoğan ve Bahçeli'yi şikayet ediyorum.

"BAŞVURUN ARKANIZDAYIM"

Bugün aday adaylığı başvuru için son gündür. Kadın ve gençlere çağrımdır, belediye meclislerine başvurun arkanızdayım.

Mehmet Nuri Ersoy, Manavgat Ulualan'da Mevlüt Çavuşoğlu ile bir hesap içerisinde misin? Bu işten vazgeçecek misin? Bana bundan bahset.

İstanbul depremi yaklaşıyor. Merkezi yönetim ne yapıyor. 21 yıldır bunu bilmiyoruz. Çevre Bakanı, İstanbul'un sorununa bakmak yerine Kayserisporun priminin pazarlığını yapıyor. Biz dirençli kentler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"DEVLET ELİYLE VATANDAŞIN MAAŞI ÇALINIYOR"

Dün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, allem ediyor, kallem ediyor, enflasyonu yüzde 62 olarak belirliyor. Atılan bir günah olarak kalsa günahları boynuna. Herkesin maaşı bu rakam üzerinden hesaplanıyor. Burada devlet eliyle vatandaşın maaşı çalınıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı olarak seçildiğim günden itibaren muhalefetin bir araya gelmesi ve iş birliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım, o kelime yoğruldu, yıprandı. Hem bütün topluma hem de siyaset muhataplarımıza çağrıda yapıyoruz. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma kararlarından haberdar olduğumuzu, bunun bir kez daha gözden geçirilmesini söyledim. Bir masa kuralım, oturalım konuşalım. Mümkün olan yerde işbirliği yapalım, kazanalım dedim. İlk baştan söyledim alınacak her iki karara da saygı duyacağımızı söylemiştik, bunu aynen muhafaza ediyoruz. Bütün örgütümüzden ve seçilmişlerden isteğimiz şudur; Eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti'yle bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İttifak arayışımızı tabana yayacağız. Bütün milletimizle ittifak yapacağız.