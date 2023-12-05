SAADET’TEN ADALETSİZLİK TEPKİSİ! “HUZUR MAHALLESİ HİZMET İSTİYOR” SAADET’TEN ADALETSİZLİK TEPKİSİ! “HUZUR MAHALLESİ HİZMET İSTİYOR”

İnegöl'ün muhteşem doğası, ağaçların yapraklarını dökmesinin ardından rengarenk görüntüler oluşturarak görsel şölen sunmaya başladı. İnegöl’ün her bölgesinin foto safariye uygun güzellikte olduğunu belirten Doğa Fotoğrafçısı Şaban Kılıççı, her hafta farklı bölgede foto safari yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “İnegöl her mevsim ayrı bir güzel. İlimizin tanıtımı için her hafta farklı bir yörede çekim yapıyoruz. Tabiatla iç içe yaşamak ve oluşan renk cümbüşünü görmek ve görüntülemek isteyenler gruplar halinde foto safariye çıkıyor”

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