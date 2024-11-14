CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri ve Adalet bakanlıkları tarafından CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara dair açıklamalarda bulundu.

Özel, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine yönelik usulsüz harcama iddialarıyla başlatılan soruşturmalara değinerek "“CHP’li belediyeler için ‘Suç bul, bulamadıysan uydur’ talimatı verildiğini biliyoruz” diyerek, CHP belediyelerini itibarsızlaştırma amacı taşıdığını öne sürdü.

Özel, yıllardır AK Partili belediyelerin ödemediği SGK prim borçlarının CHP’li belediyelerden topluca ve faiziyle istendiğini, bunun da belediyeleri zora sokma amacı taşıdığını söyledi. CHP’li belediyelerin SGK borçları ve çeşitli harcamaları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldığını dile getiren Özel, bu adımların arkasında siyasi bir hedef olduğunu öne sürdü.

Özel, kamu görevlerine de seslenerek siyasi siyasi operasyonların bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti. Özel, “Var olan suçu ortaya çıkarın, ancak sizi talimatlarla suça bulaştırmak isteyenlere de dikkat edin” diyerek, kamu çalışanlarının devlete değil, bir siyasi partiye hizmet etmemesi gerektiğini söyledi.