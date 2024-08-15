CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında bir kırık oluştuğunu duyurdu. Başarır, Özel'in bugün TBMM'de gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katılmayı çok istediğini, ancak geçirdiği bu talihsiz kaza nedeniyle katılamadığını belirtti. Özel'in durumunun iyiye gittiğini ve yarından itibaren doktorların gözetiminde ortopedik bir destekle yürüyebileceğini ifade eden Başarır, Özel'in 16 Ağustos Cuma günü TBMM'de yapılacak Can Atalay gündemli olağanüstü toplantıya katılıp katılamayacağına doktorların karar vereceğini söyledi.

Başarır, ayrıca Özel'in Filistin'in haklı mücadelesine verdiği desteği vurguladı ve İsrail'in işgalci tutumunu kınadığını belirtti. Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği toplantıya katılamamıştı. Başarır, bu açıklamayı toplantı sonrası yapmayı uygun gördüklerini ekledi.