Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’den CHP’ye geçişinin yankıları devam ederken, gündeme gelen İzmir iddiası dikkatleri üzerine çekti.

14 Ağustos’ta düzenlenen AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında en çok dikkat çeken isim Özlem Çerçioğlu oldu.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Çerçioğlu, programda yaptığı konuşmada, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Çerçioğlu, "Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" demişti.

"İZMİR'DEN ADAY OLACAK" İDDİASI

Son olarak, Çerçioğlu’nun bir sonraki seçimde AK Parti’den İzmir adayı olacağı iddia edildi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN İZMİR İDDİASINA YANIT

Çerçioğlu, gazeteci Sinan Burhan’a verdiği röportajla iddiayı yanıtladı. Burhan, tv100’de yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapmaya başladı.

"SEÇİMLERE KADAR SİYASETTE BİRÇOK ŞEY OLUR"

Özellikle Çerçioğlu’nun AK Parti’ye İzmir sözü alarak geçtiğine ilişkin kimi iddialar oldu. Bu bir dezenformasyon. AK Parti’ye yeni geçmiş bir isim Çerçioğlu. Seçimlere 4 yıl var. Seçimlere kadar siyasette birçok şey olur. Buna rağmen birtakım iç tartışmalar oluşturabilir miyiz mantığıyla manipülatif haber olarak değerlendiriliyor.

Ben de Özlem hanıma sordum. Hem iktidar hem muhalefette bu konuyu merak edenler var, dedim. ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi."